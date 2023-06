Supporters Club Brugge in de wolken: "Beste transfer tot nu toe"

Wat zal Rik De Mil volgend seizoen doen? De voorbije weken waren er heel veel geruchten en berichten over, nu is de knoop eindelijk doorgehakt.

Rik De Mil koos ervoor om bij Club Brugge te blijven. Er waren weliswaar nog andere opties, maar De Mil voelde zich in zijn sas bij blauw-zwart.

"De afgelopen maanden waren een unieke ervaring en hebben mij als trainer heel wat bijgebracht. Ik wou voor volgend seizoen enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden", klonk het in een reactie op de webstek van Club Brugge.

De Mil denkt een belangrijke rol te kunnen spelen volgend jaar. De supporters? Die zijn alvast in de wolken met de 'aanwinst' of het langer aanblijven van hun coach binnen de club.

De beste transfer tot dusver, klinkt het onder meer. Alle reacties onder het bericht van blauw-zwart zijn lovend en unaniem.

Beste transfer tot nu.šŸ‘šŸ‘šŸ’™šŸ–¤ — bruno vdk (@brunovdk1) June 19, 2023

Beste transfer van het zomermercato voor Club — vini pieters (@vinipieters) June 19, 2023

Wat een opluchting, Rik de Mil is een echte #BLAUW_ZWART in hart en nieren, bedankt Rik dat je uw šŸ’™šŸ–¤hart gevolgd hebt. — Blaffende bijter !! (@Shopper_boy) June 19, 2023

Dat dit GODVERDOMME goe nieuws is zeg ik u! šŸ”µāš«— Bart šŸ†šŸ†šŸ† (@Bart26327598) June 19, 2023