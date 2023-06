Ook het wereldvoetbal erkent zijn talent: Arthur Vermeeren valt net buiten top tien voor prestigieuze prijs

Elk jaar wordt ook de Golden Boy verkozen. Geen Belgen bij de tien besten ter wereld, maar wel ééntje er net buiten. En dat is Arthur Vermeeren, het toptalent van Royal Antwerp FC.

De belangrijkste kanshebbers zijn Jamal Musiala en Jude Bellingham, die zich beiden reeds op het hoogste niveau hebben bewezen. Musiala is zeker van zijn plek in het elftal bij Bayern München, terwijl Bellingham na zijn uitstekende prestaties bij Borussia Dortmund voor ruim honderd miljoen euro is verkocht aan Real Madrid.

Musiala haalde het nipt voor Bellingham, Vermeeren staat dus op een twaalfde plaats.