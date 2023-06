Felice Mazzù verrast met ambities voor nieuw seizoen Charleroi

Na een moeilijk seizoensbegin bij RSC Anderlecht vond Felice Mazzù bij Charleroi opnieuw de rust. Rest de vraag: wat richting nieuw seizoen?

Sinds de terugkeer van Felice Mazzù op 28 november ging het steeds beter met Charleroi. Uiteindelijk werd play-off 2 maar nipt gemist.

"Als je de wedstrijden bekijkt die ik heb gecoacht, dan eindigen we derde. Dat is heel positief, maar dat we play-off 2 niet haalden is een ontgoocheling", aldus de coach van Charleroi.

Ambities?

"Ik heb niet veel zin om nu al over doelen voor volgend seizoen te spreken. Daarvoor is het te vroeg", vindt hij.

"Toch als het gaat over klassementen of resultaten. Maar we moeten ambitie hebben. We willen de play-offs spelen. Maar ik wil ook een groep die samenwerkt en van elkaar houdt."