Knopen doorhakken, met veel Antwerp, Genk en Union, maar ook Club én drie man uit play-off 2: dit is ons team van het seizoen

Het seizoen in de Jupiler Pro League zit er helemaal op. Tijd om nog een laatste keer terug te blikken. Met ons team van het seizoen.

Doelman

In doel kunnen we niet anders dan Jean Butez neerpoten. Hij was de man van de meeste clean sheets en was heel belangrijk in de titelstrijd voor Antwerp.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke mannen. Munoz was zowel aanvallend als verdedigend heel sterk, Toby Alderweireld misschien wel dé kampioenenmaker van Antwerp en De Cuyper de absolute revelatie bij Westerlo.

© photonews

Middenveld

Het middenveld dan, waar Arthur Vermeeren de revelatie van het jaar is gebleken en Teddy Teuma Union bijna aan de titel hielp. Assistenkoning Mike Trésor kan dan ook weer niet ontbreken.

Aanval

Op de flanken posteren we Noa Lang - de beste Bruggeling dit seizoen ondanks alles - en Paintsil, ook goed voor heel wat goals en assists.

Diep in de spits kunnen we niet naast de cijfers van Ueda en Cuypers, al had ook Janssen zijn plekje kunnen hebben.

Alles samen levert dat dit op: