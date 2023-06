Bart Verbruggen haalt uit naar zijn Oranje: "In de rust hadden we met 0-3 voor moeten staan"

Bart Verbruggen kreeg het nodige lof in de Nederlandse pers, maar was kritisch voor zijn ploeg en het matchverloop.

Jong Oranje was de betere ploeg in de eerste helft, maar had een ijzersterke Bart Verbruggen nodig om nog een punt te kunnen halen. "Het is lekker dat je het team kunt helpen. Soms aan de bal en soms met saves, maar iedereen draagt zijn steentje bij", zegt de twintigjarige doelman bij de NOS.

Verbruggen werd in Tbilisi uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Het werd echter geen bekroning met glas want de drie punten werden niet gepakt. Daar was hij kritisch over. "In de rust hadden we met 0-3 voor moeten staan. We hadden deze wedstrijd dood moeten spelen. België kreeg de overhand en rond minuut zeventig zijn we een paar keer goed weggekomen, aldus de doelman van Anderlecht.

Ondanks dat hij niet tevreden was over het uiteindelijke gelijkspel, oogstte hij niets dan lof in de Nederlandse pers. Dat kan u HIER lezen.