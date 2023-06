Op vraag van Hoefkens? 'Standard wil uitpakken met middenvelder van Club Brugge'

Carl Hoefkens is sinds vorige week trainer van Standard. Hij is op zoek naar goedkope versterkingen voor volgend seizoen.

Veel budget heeft Carl Hoefkens niet, maar toch is er enige versterking mogelijk en ook meer dan welgekomen. De kersverse trainer zou daarvoor willen langsgaan bij zijn ex-club.

Standard denkt, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media, daarbij aan Thomas Van den Keybus. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij blauwzwart.

Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan Westerlo en de promovendus van vorig seizoen zou hem heel graag nog een jaartje aan boord houden, maar een overeenkomst is er nog.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 1,5 miljoen euro en dat is min of meer het bedrag dat Standard voor hem kan betalen.

Het is uitkijken of Club Brugge Van den Keybus wil loslaten, of toch liever kiest voor een nieuwe uitleenbeurt aan Westerlo.