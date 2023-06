Beter contract voor Mark van Bommel? Sven Jaecques is heel erg duidelijk

Mark van Bommel leidde Royal Antwerp FC vorig seizoen naar de dubbel. Het is uitkijken of een zomers vertrek van de trainer er nog in zit.

Mark van Bommel pakte met Royal Antwerp FC de beker en de landstitel. Dat succes is ook in het buitenland niet zomaar voorbijgegaan. Niet alleen de spelers, maar ook trainer Mark van Bommel stonden aardig in the picture.

Voor Van Bommel is er heel wat interesse. Een zomers vertrek op de Bosuil zit er dus zeker nog in, al lijkt Van Bommel wel van plan nog een seizoen bij The Great Old aan boord te blijven. Toch weet je in voetbal maar nooit.

Van Bommel heeft nog een contract tot juni 2024 bij Antwerp. CEO Sven Jaecques is niet onder de indruk van de interesse uit het buitenland voor de trainer. Een nieuwe overeenkomst, met een verlenging aan betere voorwaarden, lijkt er dan ook niet te komen.

“We hebben Mark vorig jaar een meer dan goed contract aangeboden. Wij zijn tevreden over hem en hij voelt zich goed bij ons. Met Mark is er geen enkel issue”, is hij heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.