Ronny Deila laat zich uit over zijn vreemde vertrek bij Standard

Wekenlang ontkende Ronny Deila dat hij vertrok bij Standard. Plots was er dan toch een deal met Club Brugge.

Ronny Deila is vandaag aan de slag gegaan als nieuwe trainer van Club Brugge. Hij werd meteen ook voorgesteld als nieuwe coach en hield zijn eerste persconferentie als trainer van blauwzwart.

Onmiddellijk kreeg hij ook vragen over de manier waarop hij bij Standard vertrokken is, na wekenlang zeggen dat er niks van aan was en er niet gesproken werd met blauwzwart. “Ik ben altijd eerlijk geweest tegen de mensen van Standard en kan mezelf recht in de spiegel aankijken”, klinkt het bij de Noor.

De reactie van Standard was er eentje vol ontgoocheling. “Ze waren niet blij dat ik vertrok, ja. Maar dat is een goede zaak. Het zou maar jammer geweest zijn als ze blij waren. Ik heb m’n hart gevolgd. Hier zijn de eisen niet groter dan bij Standard, maar zijn er wel meer middelen.”

Werken bij Club Brugge is dan ook een ferme stap vooruit in zijn carrière. “Club Brugge is een grote club die elk jaar meedoet om de titel. De faciliteiten, de staf en de selectie is zeer sterk. We willen een omgeving creëren die resultaten oplevert. Ik weet ook dat hier veel kwaliteit is. Dat hebben ze al laten zien, ook in Champions League.”