Twee Belgische topclubs willen graag Christophe Lepoint inlijven

Christophe Lepoint kende een goed seizoen bij Seraing, maar kon uiteindelijk de degradatie niet mee afwenden. Nu willen twee Belgische topclubs hem er graag bij.

Verrassend nieuws van La Dernière Heure. Zo zou Christophe Lepoint, einde contract bij Seraing, de interesse hebben gewekt van zowel Anderlecht als Standard. Beide clubs willen graag de 38-jarige middenvelder erbij.

Er is wel één kanttekening en dat is dat ze de middenvelder erbij willen voor hun tweede ploeg. Dit om de jongeren mee te begeleiden in de Challenger Pro League. De beloften mogen namelijk één oudere speler erbij hebben.

Lepoint speelde het afgelopen seizoen nog 25 wedstrijden in de Jupiler Pro League waarin hij éénmaal het doel vond en één assist gaf. Hij was de motor op het middenveld bij de Luikenaars, maar kon niet vermijden dat Seraing uiteindelijk degradeerde naar de Challenger Pro League.