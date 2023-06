Heeft Anderlecht vervanger van Murillo in eigen rangen rondlopen? Deze jongen lijkt kansen te gaan krijgen

Anderlecht is op zoek naar een rechtsback, maar wil ook in eigen rangen kijken of er geen jongens daarvoor in aanmerking komen. In die optiek kreeg rechtsback Loïc Masscho alvast een contractverlenging.

Masscho was einde contract bij paars-wit, maar kreeg gisteren een contractverlenging voor één jaar. Hij is immers al 21 en de vaste rechtsback van de beloftenploeg die in de Challenger Pro League uitkomt. Hij mocht al regelmatig eens meetrainen bij de A-ploeg en zal dat dit seizoen ook nog doen. Mogelijk zal hij ook een paar kansen krijgen, want op die positie heeft Anderlecht weinig opties. Ze zijn op zoek naar een vervanger voor Amir Murillo, maar zelfs dan zal het soms zoeken worden als de Panamees vertrekt.