Welke Belgische topclub slaat zijn slag? Talentvolle aanvaller is te duur voor Union

Veel JPL-ploegen hebben nog Belgen nodig, zo ook de topclubs. Ze zoeken dan ook naar kwaliteit. En er is er eentje op de markt die vorig seizoen al zijn sporen verdiende in de Belgische competitie.

Union SG huurde Yorbe Vertessen van PSV, maar kon hem niet kopen wegens te duur. De 22-jarige aanvaller keert dus terug naar PSV, waar hij nog een contract tot 2025 heeft. Maar de vraag is of hij in de plannen van nieuwe trainer Peter Bosz gaat voorkomen.

Verschillende Belgische topclubs houden zijn situatie in het oog. Vertessen is doelgericht en snel en kan op verschillende posities spelen. Al zal PSV nog zeker enkele miljoenen voor hem vragen, waardoor hij enkel voor kapitaalkrachtige ploegen haalbaar is.