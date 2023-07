Controversieel voorstel in de maak in Nederland: geen alcohol meer in voetbalkantines



Als het van Nederlands staatssecretaris Maarten van Ooijen afhangt, wordt er binnenkort niets meer van alcoholische dranken geserveerd in sportfaciliteiten, dus ook niet in voetbalkantines. Hij wil alcoholbeperkende maatregelen om de jeugd te behoeden voor de gevaren. Het verhaal werd deze week opgepikt door De Telegraaf. Het kabinet wil immers overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik aanpakken. Daarbij wordt er dus serieus overwogen om de kantines van sportverenigingen volledig droog te leggen. “Volgens ingewijden draait het om zaken als het verbieden van alle alcoholische dranken in sportkantines, een verbod op het verkopen van speciaalbier en wijn in supermarkten, geen alcoholmarketing meer in de sport (dus ook niet meer voor 0.0 bier) en het ophogen van de accijns op alcoholhoudende dranken met wel vijftig procent”, schrijft de ochtendkrant.



