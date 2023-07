Drama voor OH Leuven in oefenmatch: nieuwe aanwinst mogelijk weken/maanden out

OH Leuven won zijn vijfde oefenmatch van de voorbereiding met 1-0 van Beerschot, maar dat is niet het belangrijkste dat trainer Marc Brys zal onthouden. Hij zit immers met kopzorgen, want nieuwste aanwinst Alexandro Calut blesseerde zich.

Calut moest van het veld met een enkelblessure die op het eerste zicht heel zwaar leek. Calut kwam pas deze week over van Standard, waarvan hij voor een seizoen gehuurd wordt met aankoopoptie. De 20-jarige verdediger maakte in het seizoen 2021-2022 reeds zijn debuut voor Standard en mocht 8 matchen spelen. Afgelopen seizoen kwam hij veel minder in beeld en mocht slechts in twee wedstrijden meedoen. Brys zei dit deze week nog over Calut: “Alexandro heeft een interessant profiel. Hij is jong, Belgisch, ambitieus en linksvoetig. Hij heeft nog een grote progressiemarge en zal de concurrentie op links vergroten.”