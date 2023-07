'Genk zet dan toch in op definitieve transfer van Van Crombrugge, maar Limburgers zetten Anderlecht onder druk om héél snel te beslissen'

KRC Genk zet vol in op de komst van Hendrik Van Crombrugge. De Limburgers willen zelfs een definitieve overgang bespreken. Op één voorwaarde: RSC Anderlecht moet héél snel beslissen.

Nochtans leek KRC Genk aanvankelijk van plan om Hendrik Van Crombrugge te huren. De Limburgers zijn niet alleen op zoek naar iemand die de concurrentie aan kan gaan met Maarten Vandevoordt, maar ook meteen naar een ervaren doelman om de voorrondes van de Champions League - Vandevoordt keert later terug van vakantie - af te haspelen.

En daar wringt het schoentje: eind juli staat het tweeluik tegen het Zwitserse Servette FC op het menu in de voorrondes van het Kampioenenbal. Genk wil dus eerstdaags een beslissing van RSC Anderlecht om Van Crombrugge klaar te stomen voor die levensbelangrijke wedstrijden. Dat weet Het Laatste Nieuws. Meer zelfs: de Smurfen worden ongeduldig en verkennen stilaan alternatieve pistes.

Geen verhaal meer in Brussel

Voor Van Crombrugge is het verhaal in het Lotto Park geschreven. De doelman verloor afgelopen seizoen zijn plaats aan Bart Verbruggen. Laatstgenoemde verkast dan wel naar Brighton & Hove Albion, maar Anderlecht wil liever ook af van (het zware contract van) Van Crombrugge. Minstens even belangrijk: ook de 30-jarige doelman ziet een transfer naar Limburg zitten.