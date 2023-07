Union, met een krappe deadline, zet zijn geld voor een nieuw stadion op één persoon

Union heeft plannen om een nieuw stadion te zetten in Brussel. Ze hebben zich een strakke deadline opgelegd en al hun eieren in het mandje van één persoon gelegd.

De regering had het dossier voor het bouw van een nieuw stadion in handen gelegd van Pascal Smet. Toen hij op 18 juni ontslag nam ging het dossier over naar Ans Persoons die zich helemaal moest inwerken in het dossier. “Ze is zich bewust van het probleem en is gemotiveerd om oplossingen te vinden. We hebben tijd verloren door het vertrek van Pascal Smet, omdat een vervanger tijd nodig heeft om de nieuwe dossiers te leren kennen, maar de overeenkomst gaat verder dan één persoon, het is de Brusselse regering die het mandaat heeft gegeven.”

Union heeft een zeer strakke deadline. Als er voor die dag geen oplossing is dan wordt mogelijk alles op de lange baan geschoven. “Pascal Smet had een mandaat in de Brusselse regering, een mandaat dat nog steeds actief is met een deadline op 21 juli. Het is intussen Ans Persoons die de positie en het mandaat heeft overgenomen en zij zal proberen om oplossingen te vinden,” vertelde Union-CEO Philippe Bormans.

De enige manier hoe Union kan groeien is een nieuw stadion om zo meer omzet te creeëren. Het is duidelijk dat ze moeten hopen op de lokale politiek, maar dat het gevoel bij hen niet zo positief is. “Voor ons is het echt belangrijk dat de deadline wordt gehaald, want we zitten in de grote vakantie en ook niet heel ver van nieuwe verkiezingen, dat wordt moeilijk. Ik hoop dat lokale politici zich bewust worden van het probleem en proberen samen te werken aan oplossingen. Het is normaal om vragen te hebben. Maar je moet ook openstaan voor oplossingen en dat is iets wat we nooit hebben gevoeld. Ik hoop nu dat dit zal veranderen met de tussenkomst van mevrouw Persoons.”