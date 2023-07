Beerschot doet waar ze bij Antwerp nog even mee wachten

Beerschot voerde een kapitaalsverhoging door. Hetgeen waar ze bij Antwerp momenteel even met wachten. Toch zorgt dit niet voor andere ambities bij Beerschot.

Kapitaalsverhogingen bij de Antwerpse profclubs. Het is een 'hot item' deze week. Bij Antwerp wordt deze even uitgesteld tot na de zomer. Dat kan u HIER lezen. Bij Beerschot daarentegen is deze wel doorgevoerd. Dat valt te lezen in het Belgisch Staatsblad.

Algemeen directeur Frédéric Van den Steen reageerde hierop bij Gazet van Antwerpen. “Onze aandeelhouders hebben een nieuwe kapitaalsverhoging doorgevoerd om aan de eisen van de Financial Fair Play te voldoen. Anders riskeerde Beerschot een puntenstraf aan het begin van het seizoen 2024-2025. De putten worden nog gedicht. Maar ook niet meer dan dat.”

De kapitaalsverhoging bedraagt drie miljoen euro, maar is dus louter om aan de eisen van de licentie te voldoen en geen sportieve sanctie te krijgen. De fans van Beerschot moeten dus niet direct dromen van grote namen als aanwinsten of veranderende ambities.