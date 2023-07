Antwerp ziet noodzakelijke kapitaalsverhoging niet doorgaan

Paul Gheysens had zich geëngageerd tegenover de licentiecommissie om een kapitaalsverhoging door te voeren van 47,5 miljoen euro. Deze gaat voorlopig niet door.

De Tijd maakte bekend dat de beloofde kapitaalsverhoging van 47,5 miljoen euro voorlopig niet doorgaat bij Antwerp. Paul Gheysens had zich geëngageerd tegenover de licentiecommissie om deze door te voeren zodoende de continuïteit van de club gegarandeerd bleef en de operationele verliezen werden afgedekt.

De club spreekt over een technisch bankissue, maar zegt ook dat de sportieve en economische realiteit er anders uitziet dan bij de toekenning van de licenties. Zo is Antwerp kampioen gespeeld en hebben ze zich gekwalificeerd voor de voorrondes van de Champions League. Indien de club de groepsfase van de Champions League haalt dan zijn ze zeker van 30 miljoen euro. Tegelijkertijd staan spelers als Vermeeren en Butez in de belangstelling van andere clubs en deze kunnen met een serieuze meerwaarde verkocht worden.

De beloofde kapitaalsverhoging wordt uitgesteld tot na de zomer. Zo heeft Antwerp een beter zicht op wat hun financiële situatie is en zal dan ook de kapitaalsverhoging lager uitvallen dan oorspronkelijk beloofd aan de licentiecommissie.