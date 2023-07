🎥 OFFICIEEL: Union verliest nog maar eens een sterkhouder, nieuwe club kondigt hem met knap filmpje aan

Na vier seizoen vertrekt Teddy Teuma (29) bij Union. Hij trekt naar het Franse Stade de Reims, waar Will Still trainer is, en verwelkomde hem al met een mooi filmpje.

Teddy Teuma was een van de vaste waarden de laatste jaren bij Union. De Maltees, die geboren is in Frankrijk, werd in januari 2019 gehaald bij het Franse Red Star FC en groeide uit tot een sterkhouder en kapitein bij Union.

Nu vertrekt hij voor zo'n 8 miljoen euro naar de Stade de Reims en tekent er een contract voor drie jaar. Teuma speelde voor Union 164 wedstrijden waarin hij 31 keer scoorde en ook 44 assists gaf. Vorig seizoen bereikte hij met Union de kwartfinale van de Europa League.

Ondertussen kondigde Stade de Reims de transfer van Teuma al officieel aan via zijn sociale media met een knap filmpje. Bij de Franse club spelen nog heel wat oude bekenden uit de Belgische competitie met Junya Ito (ex-Genk), Thomas Foket (ex-AA Gent), Thibault De Smet (ex-STVV en -AA Gent) en Nicolas Penneteau (ex-Charleroi).

Thanks for everything Capi'! Unioniste un jour, Unioniste toujours. 💛💙 pic.twitter.com/z2l8of7b3X — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 7, 2023