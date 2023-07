Een laatste kunstje? Ex-speler Anderlecht én Club Brugge kiest na KAA Gent voor dit avontuur

Het hing al even in de lucht en nu is het ook zover. Een topspeler van de Jupiler Pro League trekt opnieuw naar het buitenland. Nog één keer knallen?

Vadis Odjidja was einde contract bij KAA Gent en kreeg geen nieuw contract aangeboden. En dus was de vraag: wat met de 34-jarige speler?

Al enkele dagen was het duidelijk dat Vadis Odjidja wel eens op weg kunnen zijn naar Kroatië. Daar staat hij in de belangstelling van HNK Hajduk Split.

Leko

Die club wordt gecoacht door ene Ivan Leko. Beiden hebben een verleden bij Club Brugge, in Kroatië zou Odjidja voor twee seizoenen kunnen tekenen - eventueel één seizoen met een optie op een tweede. De middenvelder is afgereisd naar Kroatië, deze week wordt hij medisch getest. Als alles in orde is, dan is hij klaar voor een laatste kunstje.

Daarmee komt een einde aan onzekere weken voor de gewezen Buffalo, die ondertussen al een week officieel zonder contract zat omdat ze bij Gent niet langer met hem doorwilden.

© photonews

Vadis Odjidja heeft er in België zowat alles uitgehaald wat erin zat. Hij speelde bij de jeugd van Gent en Anderlecht en brak bij paars-wit door in de A-kern, alvorens in 2008 naar Hamburg te trekken.

Daar plukte Club Brugge hem een jaar later al terug naar België, waarna in 2014 een transfer voor vijf miljoen euro richting Engeland volgde. Norwich kwam hem toen wegkapen op Jan Breydel.

Terugkeer naar Gent

Norwich City, Rotherham (op huurbasis), Legia Warsawa en Olympiakos volgden, tot er in 2018 een terugkeer naar de geliefde Arteveldestad kwam. Daar werd hij al snel een geliefd figuur.

Vadis Odjidja werd er al snel de kapitein, was een belangrijk figuur op en naast het veld en jaar in, jaar oud kon hij zich ook in de Europese competities meermaals laten zien. Hij had een goede band met supporters, persmensen, tot en met de medewerkers binnen de Ghelamco Arena.

© photonews

Een knieoperatie in het begin van 2023 luidde het stille einde in van Odjidja, al kwam hij ook in zijn laatste seizoen bij de Buffalo's nog 44 keer in actie. Daarin speelde hij alles samen 2415 minuten.

Nu lijkt hij klaar voor een laatste kunstje. In België strooide hij ook in zijn laatste wedstrijden nog met leuke passes en toonde hij veel visie, in een competitie met een lager tempo kan hij zijn ervaring nog meer uitspelen om écht te schitteren zoals hij eigenlijk wel zou verdienen. Veel succes!