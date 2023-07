Is het transferhuiswerk van Antwerp zo goed als af? Sven Jaecques bevestigt dat er géén mirakels meer zullen volgen

Antwerp FC pakte enkele weken geleden een historische dubbel. De ambitie van het stamnummer één in het nieuwe seizoen is dan ook simpel: de prijzenkast blijven aanvullen. Is het huiswerk al gemaakt?

Antwerp FC haalde de voorbije weken met George Ilenikhena, Senne Lammens en Jacob Ondrejka drie aanwinsten naar de Bosuil. "Behalve Willian Pacho (naar Eintracht Frankfurt, nvdr.) blijft het geraamte van de ploeg hetzelfde", aldus Sven Jaecques in Het Laatste Nieuws. "Een verlengd verblijf van Mandela Keita blijkt een moeilijk dossier, terwijl we ook nog onderhandelen om Calvin Stengs terug te halen. Het zit goed als dat allebei zou lukken."

Stel die vraag niet aan Mark van Bommel", lacht de CEO van Antwerp de tanden bloot. "Hij zal wellicht zeggen dat hij nog meer én nog betere spelers nodig heeft. Ik wil niet zeggen dat er geen inkomende transfers meer zullen volgen. Natuurlijk zullen we kijken of er opportuniteiten zijn. Maar we kunnen niet lopen roepen dat Antwerp een zelfbedruipend voetbalbedrijf moet worden en vervolgens het geld door ramen en deuren naar buiten gooien."

"Ook Marc Overmars gaat helemaal mee in dat idee", besluit Jaecques. "Hij zit echt niet te wachten om enkel grote namen naar de Bosuil te halen. Onze sterkte was vorig seizoen de groepsdynamiek. Het is dé groep die ons kampioen heeft gemaakt. Ik sluit niet uit dat er één of twee kleppers zullen bijkomen. Maar dat zal enkel gebeuren als de puzzel past."