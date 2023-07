KAA Gent weet wat het te doen staat: dit bedrag moet op tafel gelegd worden om Union-titularis te kunnen strikken

KAA Gent is van plan om versterking te halen bij Union, dat in tegenstelling tot de Buffalo's de voorbije twee seizoenen de play-offs voor de titel speelde. Kandouss moet de Gentse defensie versterken.

De belangstelling van Gent in de verdediger van Union werd eerder reeds gemeld. Volgens Het Nieuwsblad ligt nu ook de transferprijs vast: het kost ongeveer drie miljoen euro om Kandouss uit het Dudenpark weg te plukken. Als Gent dat bedrag op tafel legt, is er nog weinig dat een overstap in de weg zit.

Dat lijkt ook te gaan gebeuren, want nog volgens de krant zou de transfer eerstdaags afgerond worden. Enkel over de laatste puntjes en komma's moet nog duidelijkheid geboden worden. Gent zou dan de tweede Belgische club worden voor Ismaël Kandouss.

Vervanger van Okumu

Eerder voetbalde de Franse Marokkaan voor Duinkerke. De 25-jarige Kandouss kan bij Gent de vervanger worden van Okumu, die op het punt staat om te vertrekken.