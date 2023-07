Zoals verwacht: PSV komt met nieuws over Noa Lang na zijn valse start op training

Het is nu trainen bij PSV in plaats van bij Club Brugge voor Noa Lang. Al was er van een valse start wel enigszins sprake in Eindhoven.

De kersverse aanwinst geraakte op zijn eerste training immers meteen geblesseerd. De indruk was wel dat het al bij al zou meevallen. Die wordt nu ook gekrachtigd. PSV laat in de Nederlandse media weten dat Lang meteen weer in de spelersgroep kan opgenomen worden. Mee op stage Later deze week sluit Noa Lang opnieuw aan bij de rest van de ploeg en donderdag vertrekt hij gewoon mee met zijn nieuwe ploegmaats op trainingskamp. De bestemming van de Eindhovenaren voor hun stage is - net zoals voor meerdere Belgische clubs - Oostenrijk. Daar zal de 24-jarige Nederlander hopelijk wel de nodige trainingsminuten kunnen opdoen, om zich vervolgens klaar te stomen richting competitiestart.