Lokonga moet verklaring geven in volle geruchtenstorm over transfer

Albert Sambi Lokonga lijkt ook komend seizoen geen plaats te hebben in de wedstrijdkern van Arsenal. The Gunners willen hem graag verkopen, maar er is weinig beweging. Intussen wordt hij wel gelinkt aan het Burnley van Vincent Kompany én reisde hij niet mee af op oefenstage.

De kern van Arsenal vertrok gisteren naar Duitsland, maar Sambi Lokonga was daarbij een opvallende afwezige. Onmiddellijk begon de Britse pers te speculeren over een nakende transfer, maar op Instagram gaf Lokonga een aannemelijke verklaring. "Door een kleine spierblessure zal ik spijtig genoeg niet mee gaan op trainingskamp in Duitsland. Ik ben nu gefocust op mijn revalidatie om het seizoen voor te bereiden en klaar te zijn om het team op volle kracht te helpen." Zoals eerder gezegd lijkt het onwaarschijnlijk dat hij bij Arsenal zal blijven. De link met Burnley is natuurlijk niet ver te zoeken aangezien het Vincent Kompany was die hem bij Anderlecht kapitein maakte.