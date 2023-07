Club Brugge wil concurrentie te snel af zijn met wonderkind uit Senegal

Je kan tientallen miljoenen uitgeven aan gevestigde waarden die mogelijk ook niet helemaal brengen wat je verwacht. Of je kan de strategie van Club Brugge uitproberen en een (berekende) gok wagen.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri wil Club Brugge een zeer jong talent uit Senegal graag aan zich binden. Het gaat over Mamadou Dialla van Diambars FC. Het is een 16-jarige centrale verdediger die al een paar keer in de hoofdmacht minuten mocht maken. Hij is tevens belofteninternational bij de U17 van Senegal en kwam daar al zesmaal in actie.

Scouts van Club Brugge zouden al verscheidene malen naar Senegal zijn afgereisd om hem aan het werk te zien en waren van hem onder de indruk. De bedoeling zou zijn dat hij eerst aansluit bij Club NXT voor hij eventueel aanspraak kan maken op minuten in het eerste elftal.

Er is één kanttekening. De verdediger is amper 16 jaar oud. Dit betekent dat hij ten vroegste een contract kan ondertekenen bij Club Brugge op zijn 18de verjaardag en dat is op 21 februari 2025. De fans van 'blauw-zwart' zullen dus nog even geduld moeten hebben.