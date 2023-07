Officieel en in stijl van The Matrix: Belgische legende trekt na avonturen bij Anderlecht, Club en KAA Gent naar absolute cultclub

Het hing al even in de lucht en nu is het ook helemaal officieel. Een topspeler van de Jupiler Pro League trekt opnieuw naar het buitenland.

Vadis Odjidja was einde contract bij KAA Gent en kreeg geen nieuw contract aangeboden. En dus was de vraag: wat met de 34-jarige speler? Al enkele dagen was het duidelijk dat Vadis Odjidja wel eens op weg kunnen zijn naar Kroatië. Daar stond hij in de belangstelling van HNK Hajduk Split. Die club wordt gecoacht door ene Ivan Leko. Beiden hebben een verleden bij Club Brugge, in Kroatië heeft hij nu ook officieel zijn contract getekend zoals in de lijn der verwachtingen lag. Daarmee komt een einde aan onzekere weken voor de gewezen Buffalo, die in het verleden ook bij Club Brugge en Anderlecht speelde in België. Let's do this! Let's do this! pic.twitter.com/EIvVPORz7o — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 12, 2023 Vadis Odjidja moet de nodige ervaring gaan bijbrengen in Kroatië. De aankondiging van zijn transfer hoorde alvast meteen bij de cultstatus die ze zich bij de Kroaten willen toemeten. In ware The Matrix-stijl kreeg de Belgische middenvelder de keuze tussen een leeg hand en een rode én blauwe pil - niet toevallig de clubkleuren van Hajduk. Sterk werk.