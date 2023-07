'Talent kwam nauwelijks aan spelen toe bij degradant, maar Club Brugge en heel veel buitenlandse topclubs willen hem'

Echt doorzetten kon Pape Diop zich niet bij Zulte Waregem. Maar toch kan de Senegalees rekenen op interesse van buitenlandse topclubs. En ook Club Brugge roert zich.

Pape Diop (19) speelde afgelopen seizoen slechts... één wedstrijd met Zulte Waregem in de Jupiler Pro League. Hij viel in december een halfuur in tegen Sint-Truiden, maar haalde daarna nauwelijks nog de selectie.

De Senegalees speelde voornamelijk bij de beloften van Zulte Waregem, in Tweede Nationale. Al kreeg hij zelfs daar weinig kansen.

© photonews

Zulte Waregem haalde Diop in september van vorig jaar weg bij zijn Senegalese club Diambars, maar spelen deed hij er dus nog niet veel. En toch staat hij in de belangstelling van vele clubs.

Volgens media uit Senegal is Club Brugge een van de teams die hem graag wil wegplukken aan de Gaverbeek. En ze moeten diverse buitenlandse topclubs daarvoor aftroeven.

Grote teams

Napoli, Liverpool, Lazio, Borussia Dortmund, ... Heel wat grote teams zien wel wat in de centrale verdediger. Zijn makelaar Gerald Sagoe is alvast duidelijk.

"We zijn op zoek naar het juiste project. Hij moet kunnen groeien en spelen. We hebben al verkennende gesprekken gehad en zullen zien wat er zal gebeuren", klinkt het bij Tuttomercatoweb.