Yorbe Vertessen krijgt volop zijn kans om zich te bewijzen

Een halfjaar kreeg Yorbe Vertessen om zich bij Union te laten zien en het grote publiek met hem kennis te maken. Na zijn uitleenbeurt keerde hij terug naar PSV. Wat nu?

Yorbe Vertessen werd vorige winter het hof gemaakt door zowel Antwerp als Union. Het was uiteindelijk Union dat het pleit won en de Belgische aanvaller een half seizoen kon huren zonder aankoopoptie. Bij Union kende hij een redelijke tweede seizoenshelft met drie doelpunten en twee assists in 15 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Nadien volgde een selectie met de Belgische U21 op het EK, maar dit tornooi werd zowel voor hem als de jonge Rode Duivels geen succes. Bij PSV was er dan wel beter nieuws voor hem te rapen. Onder nieuwe trainer Peter Bosz krijgt hij terug volop zijn kans.

Vertessen is namelijk mee opgeroepen voor de trainingsstage bij PSV. Hij is één van de 29 spelers die zich mag gaan meten in Oostenrijk. Al krijgt hij wel serieuze concurrentie. Want voorin heb je niet alleen Noa Lang rondlopen, maar ook landgenoot Johan Bakayoko. Tot slot loopt Anwar El Ghazi er ook nog rond. Het zal dus knokken worden voor Vertessen om zich in de definitieve kern van PSV te voetballen.