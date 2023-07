Jesper Fredberg, sportief manager van Anderlecht, is duidelijk over een transfer van Eden Hazard

De transferperiode is de periode in het jaar dat er allerhande geruchten opduiken. Zo ook een mogelijke transfer van Eden Hazard naar Anderlecht.

Jesper Fredberg nam de tijd om even voor Het Nieuwsblad wat heikele dossier te bespreken. Eén daarvan is dit van Eden Hazard. De voormalige Rode Duivel is transfervrij en heeft momenteel nog geen nieuwe club en wordt gelinkt aan Anderlecht.

“Dat is nu eenmaal hoe het spel gespeeld wordt. Er worden altijd namen aan een club als Anderlecht gekoppeld. Ik heb het grootste respect voor Eden. Hij realiseerde een geweldige carrière, maar dat is niet het profiel dat Anderlecht nu zoekt", is Fredberg duidelijk.

De kans dat Eden Hazard dus naar Anderlecht gaat komen lijkt dus bijzonder klein als je de sportief manager van Anderlecht mag geloven. Nochtans is het een positie waar Anderlecht wel versterking kan gebruiken.