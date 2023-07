Vincent Janssen is benieuwd of Jürgen Ekkelenkamp zich aan de afspraak gaat houden

Vincent Janssen en Jürgen Ekkelenkamp schieten niet elkaar goed met elkaar op binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Al moet Ekkelenkamp nog wel een belofte inlossen.

Vincent Janssen en Jürgen Ekkelenkamp waren twee van de Nederlandse aanwinsten die trainer Mark Van Bommel vorig seizoen ter beschikking kreeg bij Antwerp. De twee spelers konden het direct tussen de lijnen goed met elkaar vinden, maar ook buiten de lijnen.

Zo verscheen Janssen op de eerste training van Antwerp met geblondeerde haren en daar hangt een verhaal aan vast. "Jürgen kwam ermee. Jürgen Ekkelenkamp. Voor de bekerfinale zei hij al: Als we de dubbel winnen, ga ik blond. Of ja, wat voor kleur het ook is... Platinum, of zo. En omdat we naar dezelfde kapper gaan en die het een goed idee vond, zei ik: Oké, ik doe mee. Dat was dus nog voor de beker, er moest nog heel veel gebeuren, maar je ziet het, ik heb me eraan gehouden. Ik wilde het heel graag al tussen Genk en de huldiging in laten doen, maar jammer genoeg had de kapper toen iets te veel gedronken”, vertelde Janssen tegenover Het Nieuwsblad.

Het was dus het idee van Ekkelenkamp, maar die loopt nog rond met zijn normale haarkleur. Janssen is het aan het wachten op zijn Nederlandse collega. “Die moet nog volgen. Of hij het ook echt gaat doen en wanneer, weet ik nog niet, maar dat was wel de afspraak.”