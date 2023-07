Brugs duo mogelijk terug herenigd: PSV zoekt alternatieven na onzekerheid rond Xavi Simons

Waar ligt de toekomst van Charles De Ketelaere? Nu de toekomst van Xavi Simons bij PSV plots niet meer zo zeker is, zou dat wel eens in Eindhoven kunnen zijn.

Want het Eindhovens Dagblad weet nu ook te melden dat PSV geïnformeerd heeft naar de 22-jarige Belg. De Ketelaere is één van de opties die in beeld is in het Philips Stadion. De Eindhovense club zoekt naar alternatieven nu de toekomst van Xavi Simons bij de club niet meer zo zeker is.

Van Simons werd verwacht dat hij gewoon in Eindhoven zou blijven, maar PSG zou nu doordrukken voor de komst van de Nederlandse flankspeler. Daarnaast zouden er enkele Engelse topclubs op de loer liggen, die op de hoogte zijn van de clausule van PSG om Simons goedkoop binnen te halen. Het zou gaan om Arsenal en Manchester United.

Naast interesse van PSV, toonden ook Atalanta Bergamo, RB Leipzig en Aston Villa belangstelling in 'CDK'. Ook Club Brugge zou de situatie op de voet volgen, al lijkt een terugkeer naar België momenteel niet aan de orde voor de aanvallende middenvelder.