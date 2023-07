Het gaat snel: volgende speler Union staat vertrekkensklaar

De transfer van Siebe Van der Heyden is nog maar pas officieel gemaakt, of daar is al de mogelijke volgende vertrekker. Het wordt een héle drukke transferzomer stilaan in Brussel.

Union Saint-Gilloise heeft met Teddy Teuma, Ismael Kandouss en Siebe Van Der Heyden al heel wat ervaring en stootkracht zien vertrekken. En nu lijkt er een volgende vertrekker op til te staan. De 22-jarige Oussama El Azzouzi staat volgens verschillende Waalse bronnen namelijk in de belangstelling van Bologna. En de Italianen zouden willen doorpakken. Medische testen El Azzouzi begon afgelopen seizoen vooral als invaller, maar door de blessure van Teddy Teuma greep hij in de play-offs zijn kans. En dat is niemand onopgemerkt voorbijgegaan. Het is Bologna menens en de deal zou snel kunnen worden afgerond. De medische testen zouden zelfs al achter de rug zijn.