Versterkingen op cruciale posities en nieuwe aanpak van pijnpunten: werkt het plan Defour?

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KV Mechelen, dat wil werken aan zijn pijnpunten en beseft dat het voluit zal moeten gaan.

Vorig seizoen

Na een succesjaar onder Wouter Vrancken kwam Danny Buijs met een compleet nieuwe aanpak toe op KV Mechelen. En die werkwijze faalde compleet. Na een 11 op 33 was het al over en sluiten voor de Nederlander.

Onder Steven Defour kwam er een revival, waardoor Malinwa eigenlijk nooit echt in de problemen kwam. Play-off 2 zat er niet in, maar de kloof met het nummer zestien (13 punten) was groter dan die met het nummer acht (10 punten).

Doe er ook nog eens een verloren bekerfinale bij en KV Mechelen mag eigenlijk spreken van een al bij al geslaagd seizoen. Zeker als we de beperkte middelen waarmee moest gewerkt worden incalculeren.

Transfers

De contractverlengingen van Rob Schoofs en Kerim Mrabti worden door de supporters gezien als echte toptransfers. Maar inkomend deed Malinwa toch al het nodige werk. Met Rafik Belghali en Daam Foulon zijn beide flanken in verdedigend opzicht nu wat meer bezet.

Met Mory Konaté is er ook een slot op de deur van het middenveld aangetrokken. In de spits werd met Lion Lauberbach van Braunschweig gehaald, al zijn ze bij Malinwa zeker nog op zoek naar een extra spits. Liefst met een ander profiel, maar spitsen krijg je niet op bestelling.

Birger Verstraete en Dries Wouters zijn na huurdeals terug naar hun moederclub, van Bijker werd afscheid genomen na een aflopend contract. Da Cruz vertrok naar de Serie B, Swers wordt uitgeleend aan Patro Eisden.

Voorbereiding

KV Mechelen won zijn eerste twee wedstrijden van Overijse (5-0) en Rupel-Boom (3-0). De eerste echte test tegen Beveren (3-0) verliep ook vrij vlot.

Op stage ging het Israëlische Maccabi Netanya voor de bijl (3-2). Door de Supercup tegen Antwerp aankomend weekend bleef het voorbereidingsprogramma enigszins beperkt.

Vooruitzichten

Het doel van KV Mechelen is ongetwijfeld - zoals bij alle ploegen die onderaan staan - de twaalfde plaats, om zo play-off 3 en een echte strijd tot het allerlaatste moment te vermijden. En daartoe heeft Steven Defour een plan.

Dat plan zal vooral vanuit de verdediging moeten komen. Met een extra slot op de deur voor de verdediging zal een compact blok neerzetten eens temeer het devies worden. Dat was nodig na een aantal afstraffingen aan het einde van vorig seizoen tegen onder meer Club Brugge en Antwerp.

Ook voorin kwam er de nodige versterking, waardoor Mechelen iets beter gewapend zou moeten zijn in de strijd voor de twaalfde plaats. Toch beseffen ze dat het geen makkelijk seizoen zal worden Achter de Kazerne. De Supercup kan al een eerste echte graadmeter zijn.