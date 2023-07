Vijf dingen om te weten over Maxime Dupé, de nieuwe doelman van Anderlecht

Maxime Dupé is officieel de vervanger van Bart Verbruggen bij RSC Anderlecht. Maar wie is de Bretoen van dertig jaar nu eigenlijk?

De clash met Conceiçao !

Maxime Dupé is geboren in Morbihan en kreeg zijn opleiding bij Vannes. Op zijn vijftiende kwam hij aan de oppervlakte bij FC Nantes. Daar werd hij in 2012 professional, al moest hij de eerste jaren vooral op de bank plaatsnemen.

Een en ander veranderde toen Sergio Conceiçaõ in 2016 overnam. Die koos voor een andere goalie als tweede doelman, wat tot een relletje leidde op de sociale media.

Wereldkampioen U20

Maxime Dupé haalde de Franse nationale ploeg nooit, zelfs niet in zijn beste seizoenen bij Toulouse. Toch heeft hij bij de jeugd wel een en ander weten te bereiken bij de nationale ploeg.

© photonews

Bij de U18 speelde hij ooit tegen België, drie jaar later volgde in 2013 de bekroning met een wereldtitel bij de U20. Ook al speelde hij niet, want Alphonse Areola stond toen in doel.

Beschermeling van Fabien Barthez

Maxime Dupé heeft het geluk gehad te kunnen samenwerken met Fabien Barthez, toen die bij Toulouse de rangen kwam vervoegen. Daar kon hij veel van leren.

© photonews

Anderlecht mag Barthez dan ook danken, vinden verschillende Franse analisten. In Frankrijk heeft hij aan maturiteit gewonnen.

Held tegen PSG

De beste wedstrijd van Dupé? Dat was misschien wel een 3-0 nederlaag. Gek om te zeggen, maar wat hij liet zien op speeldag 5 van afgelopen seizoen tegen PSG mocht er zeker zijn.

Maxime Dupé pakte uit met liefst negen reddingen, een record voor hem en een knappe zaak in de Ligue 1. Hij pakte zelfs uit met een redding oog in oog met Kylian Mbappé.

Vertrokken met een prijs en in de harten van de fans

Maxime Dupé verlaat nu Toulouse na vier straffe seizoenen. Daarin is hij steeds gegroeid en met een titel als klap op de vuurpijl in de Coupe de France.

Afgelopen seizoen werd hij nog speler van het jaar bij de supporters, nu trekt hij voor het eerst naar het buitenland.