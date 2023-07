Domper voor Anderlecht: 'transfertarget trekt er de stekker uit'

Sergi Canos komt niet naar Anderlecht. Dat melden Spaanse media. Hij zou zelf de onderhandelingen hebben stopgezet.

In de zoektocht naar versterkingen mikte Anderlecht onder meer op Sergi Canos, een winger van Brentford. De Spanjaard stond hoog op het verlanglijstje, maar ook Valencia was geïnteresseerd.

Uiteindelijk zou Anderlecht toch naar een andere winger op zoek moeten gaan. Volgens Spaanse media zou Canos enkel voor Valencia willen spelen. Zo zou het een njet voor Anderlecht zijn.

MERCAT: L’Anderlecht es retira de la lluita per Sergi Canóshttps://t.co/aYmaNmXKML — Blanquinegres (@blanquinegres) July 19, 2023

Eerder belandde Anderlecht al in dezelfde situatie met Santiago Hezze. De Argentijnse middenvelder van Huracan wil volgens Het Laatste Niews eerder naar een club in Spanje of Portugal. Daardoor stopte hij de onderhandelingen met de club.