Supercup Antwerp-KV Mechelen: camera's op unieke plaats en match live te bekijken op... TikTok (met beloning)

Zondag strijden Antwerp en KV Mechelen om de Supercup. De Bosuil is uitverkocht, maar de match zal ook live te volgen zijn op enkele kanalen.

Een week voor de start van de reguliere competitie wordt traditioneel al gestreden om een eerste prijs van het seizoen. Doordat Antwerp zowel de titel als de beker won, is KV Mechelen, verliezend finalist van de beker, de tegenstander.

Voor Antwerp of KV Mechelen wordt het sowieso de eerste Supercup en dat in een uitverkocht Bosuil. De match is ook te volgen via de kanalen van Eleven DAZN. Maar de match is ook op een minder traditionele manier te volgen.

Live op TikTok en camera's in cornervlag

De match zal namelijk ook uitgezonden worden op het TikTok-kanaal van Eleven, in de twee landstalen. Fans die de hele westrijd op TikTok bekijken, zullen ook kans maken op een speciaal retroshirt van Antwerp of KV Mechelen.

Tijdens de Supercup zullen er ook camera's in de cornervlag zitten, voor het eerst in België. Eleven wil daarmee wedstrijdbeelden met een unieke invalshoek aanbieden aan de fans.