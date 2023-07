Na alle turbulentie en supportersprotesten: Mazzu moet met recepten uit vorige periode het rustig houden in Zwarte Land

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Sporting Charleroi.

Vorig seizoen

Edward Still stond voor de opdracht om Charleroi in de subtop te houden, maar de prestaties waren wisselvallig. Begin oktober werd nog gewonnen in Anderlecht, nadien volgde een 1 op 12. De pandoering uit bij Cercle betekende het einde voor Still. Een maand later gingen de Carolo's opnieuw in zee met oude bekende Felice Mazzu.

Ook in diens tweede periode als Charleroi-trainer bleek het een goede 'match': onder hem konden de fans zich weer identificeren met hun ploeg. Na het gelijkspel tegen Genk (2-2) op de slotspeeldag strandde Charleroi wel op de negende plek en op 2 punten van de Europe play-offs.

© photonews

Om de supporters tevreden te houden, moeten ze wel nogal wat doen in het Zwarte Land. In verschillende matchen braken supportersprotesten uit, waarbij het ook ging over de financiën van de club. In november werd het thuis tegen KVM helemaal te gek: de match moest gestaakt worden ondanks een voorsprong. Bayat was Kop van Jut.

Transfers

Het is zoeken naar een oplossing voor de spelers die terugkeerden van een uitleenbeurt en omgekeerd is bijvoorbeeld ook Bayo terug naar Watford. Voorts zijn de belangrijkste vertrekkers Gholizadeh (Lech Poznan) en Kaymbe (Genk), twee spelers die toch enkele jaren op Mambourg rondliepen. Ook Desprez en Petkevicius vertrekken.

Photonews

Youssouph Badji werd vorig seizoen gehuurd van Club Brugge en is nu ook definitief vastgelegd. Met Antoine Bernier werd één van de lichtpuntjes bij Seraing de kans gegeven om zich op het hoogste niveau te blijven bewijzen. In Portugal werd aanvaller Oday Dabbagh gehaald en in Oostenrijk de rechterflankspeler Zan Rogelj.

Voorbereiding

Mazzu kan nu opnieuw van in het begin de lijnen uitzetten en dat zou het sportieve luik ten goede moeten komen. Er wordt ook geoefend tegen stevige tegenstanders en dat zorgt voor wisselende resultaten. Van Oostende (1-3) en Utrecht (1-2) werd gewonnen, van Eupen (4-0) en Reims (3-1) verloren.

Vooruitzichten

Met Gholizadeh, Kayembe en voorlopig ook Bayo zijn er toch belangrijke spelers vertrokken uit het Zwarte Land. Dat is Mazzu ook wel gewoon van bij zijn vorig mandaat in Charleroi: hij verstond de kunst om ondanks het verlies van sterkhouders telkens een groep te smeden die door werkkracht dicht aanleunde tegen de subtop.

Aan hem en zijn spelersgroep om dat kunststukje nog een keertje te herhalen. Als dat lukt boeken ze misschien weer enkele plaatsen terug en komen ze weer in de buurt van de top 6. Zo'n scenario zou alleszins helpen om de boel rustig te houden. De vraag is opnieuw: brandt het vuur iets te hevig op Mambourg of niet?