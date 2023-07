'Anderlecht troeft Club Brugge af voor gewilde middenvelder'

RSC Anderlecht haalde al onder meer Kasper Dolberg, Maxime Dupé en Louis Patris in huis en heeft ook Luis Vazquez bijna beet. Maar er blijven maar transfers bijkomen, zo blijkt.

Justin Lonwijk staat al eventjes nadrukkelijk op de radar van RSC Anderlecht. En dat is niet de eerste keer, want ook in januari werd hij al gepolst - een overeenkomst volgde toen niet.

Lonwijk staat tot 2027 onder contract bij Dinamo Kiev, maar is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daar wilde Anderlecht graag van profiteren.

De Nederlander is een oude bekende van sterke man bij Anderlecht Jesper Fredberg en volgens Sacha Tavolieri is dat nu doorslaggevend. Lonwijk is wel degelijk op weg naar Neerpede.

Ook Club Brugge roerde zich de voorbije week, maar grijpt naast de 23-jarige middenvelder. Officieel is het nieuws uiteraard nog (lang) niet, maar er zit dus blijkbaar wel schot in de zaak.