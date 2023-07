Baan geruimd: 'JPL-revelatie voor vele miljoenen op weg naar Nederlandse kampioen'

Ayase Ueda (24) staat in de belangstelling van onder meer Feyenoord, maar Cercle Brugge wil hem niet zomaar laten gaan. De deal komt echter wel steeds dichterbij.

Ayase Ueda kwam vorige zomer over van het Japanse Kashima Antlers, waar hij topschutter was in de J1-League, naar Cercle Brugge. Cercle betaalde toen zo'n 1,5 miljoen euro en kan de Japanner een jaar later voor heel wat meer verkopen.

Ueda was vorig seizoen goed voor 23 goals in 42 matchen voor Cercle en deed het dus uitstekend. Feyenoord toont al eventjes interesse, al wilde ook Genoa hem graag inlijven.

Cercle Brugge schermt met de vele belangstellenden en willen graag tien miljoen euro vangen voor de spits. Die ligt nog tot 2026 onder contract.

Feyenoord Rotterdam heeft dankzij de Champions League wel een potje geld gekregen en wil dat aanwenden voor een nieuwe spits. Bovendien is de baan ondertussen geruimd.

Danilo weg

Voorganger Danilo heeft namelijk afscheid genomen van zijn ploegmaats, weten Nederlandse bronnen te melden. Hij trekt naar Rangers voor bijna zes miljoen euro.

En dus houdt niets Ueda nog op Jan Breydel, al willen ze hem bij De Vereniging dus niet zomaar laten gaan. Tegen het juiste bedrag is er echter geen houden aan.