Pakkende boodschap: jeugdproduct Club Brugge (en broer van Rode Duivel) stopt door hartproblemen met voetballen op 22-jarige leeftijd

Kent u hem nog? Hij speelde bij de jeugd van Club Brugge, maar vertrok naar Engeland. Nu is er een einde gekomen aan zijn voetbalcarrière.

Lars Dendoncker - broer van Leander Dendoncker - was een jeugdproduct van Club Brugge, maar hij trok naar Engeland.

Bij Brighton & Hove Albion kon de jonge Belg zich echter nooit helemaal doorzetten. Hij werd uitgeleend richting Schotland (St Johnstone) en brak ook daar weinig potten.

Bij Brighton kwam hij uit voor de U23, al speelde hij zelfs bij de beloften nauwelijks. Het voorbije jaar zat hij zonder club. Op 22-jarige leeftijd heeft hij nu besloten om te stoppen met voetballen.

"Waar moet ik beginnen. Als kind had ik maar 1 droom. Profvoetballer worden. Maar mijn profcarrière is jammer genoeg van heel korte duur geweest. Door mijn hartproblemen heb ik beslist om te stoppen voor mijn eigen gezondheid", klinkt het onder meer in een bericht op sociale media.