In de basis tegen Union, maar drie clubs willen het talent van Anderlecht overtuigen

Hij is één van de sterkhouders van Anderlecht en start in de basis tegen Union. Toch zal het moeilijk zijn om hem te overtuigen om te blijven. Drie mooie clubs hebben interesse in de jonge Belg.

Vorig seizoen stond Francis Amuzu al op een zucht van een transfer, maar kon Anderlecht hem overtuigen om te blijven. Ondanks een teleurstellend seizoen is de flankaanvaller nog steeds heel gegeerd op de transfermarkt. Volgens Het Nieuwsblad is de 23-jarige flankaanvaller grof wild op de transfermarkt. Drie clubs hebben hem namelijk op het verlanglijstje staan. Zo willen Leeds United, Luton Town en OGC Nice Amuzu deze zomer overtuigen. Amuzu heeft nog een contract tot medio 2025 bij Anderlecht. De geïnteresseerde clubs zullen dus diep in de buidel moeten tasten om de flankaanvaller binnen te halen. Dankzij de transfer van Bart Verbruggen heeft Anderlecht wel wat meer financiële ruimte om het hard te spelen aan de onderhandelingstafel.