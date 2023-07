'Vierde aanwinst van Antwerp is al in België om medische testen af te leggen'

Antwerp bleef tot nu toe vrij rustig op de transfermarkt, maar staat dicht bij een nieuwe aanwinst. Het gaat opnieuw over een speler uit de Russische competitie.

Antwerp haalde al de 16-jarige George Ilenikhena, Jacob Ondrejka (20) en Senne Lammens (20). Calvin Stengs was ook een target van Marc Overmars, maar de Nederlander koos uiteindelijk om naar Feyenoord te trekken.

Maar volgens GvA staat Antwerp nu dicht bij de overgang van de Nigeriaan Chidera Ejuke (25). Ejuke zou al in België zijn om zijn medische testen af te leggen en als hij daarvoor slaagt zou de aankondiging van de transfer snel kunnen volgen.

De polyvalente aanvaller is eigendom van CSKA Moskou, maar kan er door de oorlogssituatie vertrekken. Gyrano Kerk wordt op dezelfde manier opnieuw gehuurd van Lokomotiv Moskou.

Ejuke trok in 2020 voor 12 miljoen euro van Heerenveen naar CSKA Moskou, waar hij 10 keer scoorde in 65 wedstrijden. Vorig jaar werd hij verhuurd aan Hertha Berlijn, maar door een knieblessure speelde hij niet heel vaak. In 21 matchen gaf Ejuke drie assists, scoren lukte niet.