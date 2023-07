Club Brugge betaalde 17 miljoen voor Yaremchuk, maar had evengoed spits kunnen hebben die nu 75 miljoen waard blijkt

Club Brugge was vorige zomer naarstig op zoek naar een nieuwe spits om het vertrek van Charles De Ketelaere op te vangen. En daar hadden ze een lieve duit voor over. Uiteindelijk werd het Roman Yaremchuk en we weten allemaal wat die het voorbije jaar presteerde.

Maar voor Yaremchuk had Club niemand minder dan Rasmus Hojlund op de radar staan. De 20-jarige spits was toen nog een nobele onbekende voor het grote publiek. Club deed een bod, maar moest de duimen leggen voor Atalanta, dat 17 miljoen voor hem betaalde. Intussen is duidelijk geworden dat het een goeie investering bleek, want Hojlund werd afgelopen week voor 75 miljoen aan Manchester United verkocht. Mits bonussen kan dat zelfs oplopen tot 85 miljoen. Vorig seizoen scoorde hij 9 keer in de Serie A, maar dat was genoeg om United te overtuigen dat de 20-jarige enorm veel potentieel heeft. Het is Erik ten Hag zelf die aandrong op zijn komst. En zeggen dat hij in Jan Breydel had kunnen voetballen...