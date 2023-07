Spelers geloven in grootse dingen, maar Vanhaezebrouck is bijzonder kritisch: "Totaal niet gezien"

KAA Gent won voor het eerst in elf jaar nog eens zijn openingswedstrijd. En dus blonken de spelers meteen van ambitie. De coach? Die was dan weer kritisch als altijd.

"We willen play-off 1 halen, dat is duidelijk", aldus Matisse Samoise na de 3-2 zege tegen KV Kortrijk. "Maar dat levert dit seizoen geen zekerheid op Europees voetbal op. Dus willen we meer."

"We kunnen niet tevreden zijn met opnieuw de vijfde plaats. We willen hoger eindigen dan de voorbije jaren", is de ambitie duidelijk.

© photonews

Een ambitie die ook coach Vanhaezebrouck vooraf aan zijn spelers had gevraagd: "Ja, ik vroeg aan mijn spelers of ze dit seizoen meteen wilden tonen dat ze willen meedoen."

"Maar dat zag ik niet in de eerste tien minuten. Kortrijk was beter, gevaarlijker en scorend. Wij waren totaal niet aan het tonen dat we willen meespelen."

Nog veel werk

Ook over de aanvallende weelde was hij kritisch: "Cuypers en Gift Orban scoorden, maar ze hadden er een of twee meer kunnen scoren. En dan kwamen we niet in de problemen."

"We hebben heel vaak de laatste man net niet gevonden of we waren niet klaar om binnen te leggen... Er is absoluut nog veel werk te doen."