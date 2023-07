"Twee van de drie strafschoppen onterecht" - Referee Department niet mals voor eigen scheidsrechters

De scheidsrechters hebben geen te beste beurt gemaakt bij de hervatting van de competitie. In drie wedstrijden was er heel wat commotie over de beslissingen. Het Referee Department is blijkbaar ook niet tevreden over de gefloten strafschoppen.

Bram Van Driessche ontsnapt wel de dans. Hij floot een strafschop tegen Jan Vertonghen in Union-Anderlecht en het Referee Department steunt die beslissing. De VAR had niet de nodige beelden om tussenbeide te komen en hij krijgt het voordeel van de twijfel. Nathan Verboomen speelde in de andere twee wedstrijden een belangrijke rol. De strafschop die hij aan OH Leuven gaf, werd als onterecht beschouwd en de VAR had hem op dat ogenblik ook moeten corrigeren. Het was Jan Boterberg die op dat moment in Tubeke zat. Ook tijdens Club Brugge-KV Mechelen ging Verboomen in de fout. Daar was hij de VAR van dienst en hij riep ref Bert Put naar het scherm omdat hij vond dat de overtreding op Igor Thiago een strafschop verdiende. Put ging daarin mee, maar het Referee Department vond dat er geen penalty hoefde gefloten worden en dat Put het meteen bij het rechte eind had.