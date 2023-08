Aad de Mos heeft straffe mening over Debast en zijn mogelijke transfer naar PSV: "Kijk maar naar de beelden"

Zeno Debast staat in de belangstelling van PSV. De Eindhovenaren hebben een uitvoetballende verdediger nodig. In bepaalde media wordt hij 'de Wonder Boy van Anderlecht' genoemd, maar analist Aad de Mos heeft een heel andere mening.

De Mos reageerde op Twitter en is duidelijk geen fan van de verdediger. "Een 100 procent alibiverdediger. Kijk maar naar de beelden van afgelopen vrijdag", schreef hij. Debast ging toen inderdaad in de fout bij de tegengoal, al leek het ook dat hij de opdracht van Brian Riemer volgde om hoog door te dekken op de aanvallers. Daardoor stond hij volledig uit positie en kwam Jan Vertonghen na het slecht verdedigen van Patris tegen twee man te staan. 100% alibi verdediger kijk beelden maar na van afgelopen vrijdag @PSV https://t.co/UJsWwPmM0o — Aad de Mos (@aad300) August 2, 2023