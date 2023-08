Anderlecht stalt jonge middenvelder (en speler van drie miljoen) jaar in Zweden

Ishaq Abdulrazak (21) werd vorige zomer binnengehaald als een versterking voor de A-ploeg van paars-wit. Uiteindelijk kwam hij vorig seizoen vooral voor de Futures uit.

Zopas maakte Anderlecht bekend dat het de jonge flankmiddenvelder voor een seizoen verhuurd aan het Zweedse BK Häcken. Häcken werd vorig seizoen voor het eerst in haar geschiedenis landskampioen.

De Nigeriaanse middenvelder kwam vorige zomer over van Nörrkoping, een andere Zweedse club. Bij de Futures was hij in 18 wedstrijden goed voor 2 doelpunten en 1 assist. Zijn enige 2 doelpunten maakte hij in de wedstrijd tegen Lommel, waartegen de beloften van Anderlecht 2-0 in het krijt stonden.

Ishaq Abdulrazak kostte Anderlecht destijds nog 3 miljoen euro. Voor de A-ploeg speelde hij vorig seizoen amper 3 wedstrijden, en pakte tegen Cercle een domme rode kaart door een elleboogstoot.