Club Brugge op zoek naar verdedigers: verrassende binnenlandse transfer in de maak?

Club Brugge is nog altijd op zoek naar een centrale verdediger en een rechtsback. Voor die laatste positie zou het bij een Union-speler uitgekomen zijn.

Want Club denkt volgens Sacha Tavolieri aan Bart Nieuwkoop op rechts. Dat hangt echter wel af van een eventueel vertrek van Tajon Buchanan, die lange tijd in de belangstelling van Inter stond/staat. Eerder bleek oude bekende Thomas Meunier onhaalbaar.

Blauw-zwart wil daarnaast nog zeker één centrale verdediger binnenhalen. Eerder werden Pascal Strujk en Harold Moukoudi al genoemd, nu zouden de Bruggelingen interesse tonen in Kristoffer Ajer van Brentford. Ronny Deila zou zijn 25-jarige landgenoot al gecontacteerd hebben.

Club moest deze zomer Sylla en Hendry laten gaan en heeft dus dringend nood aan verdedigende versterkingen. Het is ook niet zeker of Boyata na deze zomer nog in Brugge rondloopt.

🟡🔵 Le #Clubbrugge était présent ce soir à Sclessin par l’intermédiaire d’un de ses responsables du recrutement. Suite à la blessure de Thomas Meunier, l’idée Bart Nieuwkoop fait son chemin dans l’esprit des Blauw&Zwart afin d’anticiper un éventuel départ de Tajon #Buchanan en… pic.twitter.com/VUkkEiD1hp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2023