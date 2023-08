Gewezen goalgetter Antwerp, Anderlecht en Standard naar laagvlieger 1A? "Die clubs kennen niets van voetbal"

Zowel bij Standard, Antwerp, Anderlecht als afgelopen seizoen bij Beveren was hij een absolute goalgetter. Maar nu zit hij zonder ploeg.

Bij Beveren kon hij niet automatisch bijtekenen omdat de Waaslanders niet wisten te promoveren naar de Jupiler Pro League. Er werd een voorstel gedaan, maar daar ging Mbokani niet op in.

En dus is hij een vrije vogel. En misschien ook wel een buitenkansje voor heel wat clubs. Denk maar aan STVV, Eupen of KV Kortrijk bijvoorbeeld?

© photonews

"Dat soort clubs snappen niks van voetbal. Ze kijken enkel naar mijn leeftijd en halen vervolgens jonge gasten in huis in de hoop dat die later geld opbrengen", is Mbokani heel duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Maar als je mij ziet spelen, zou je toch niet zeggen dat ik een eind in de dertig ben?" Als het aan Mbokani zelf zou liggen ...

Goalgetter

Vorig seizoen was hij bij Beveren nog steeds goed voor heel wat doelpunten én bovendien liet hij ook die andere spits renderen. Een echte buitenkans voor vele clubs dus.

De kans lijkt echter groter dat het een buitenlands avontuur zal gaan worden voor de aanvaller. Tenzij er nog een Belgische ploeg wakker wordt?