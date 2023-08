OFFICIEEL: Essevee mikt op het hoogste niveau om versterking te halen en strikt ex-pion van Genk en Beerschot

Essevee was nog op zoek naar versterking voor zijn avontuur in de Challenger Pro League. Bij Genk en Beerschot zagen ze Rubin Seigers al passeren, de verdediger gaat het nu proberen aan de Gaverbeek.

Het jeugdproduct van KRC Genk werd door de Limburgers in het seizoen 2019-2020 uitgeleend aan Beerschot. Op Het Kiel veroverde Seigers wel zijn stek in het hart van de defensie. Na afloop van die uitleenbeurt volgde nog een half jaartje bij Genk, tot het in januari 2021 toch tot een definitieve overstap naar Westerlo kwam.

De Kemphanen verhuren de 25-jarige speler nu op hun beurt aan Zulte Waregem tot het einde van het seizoen. "We hadden vanaf de eerste dag het doel om elke linie te versterken en zijn nu ook blij dat we voor de start van de competitie een van onze targets voor de defensie kunnen binnenhalen", zegt Tom Caluwé op de site van Essevee.

De sportief manager looft de polyvalentie van de nieuwkomer en ook Seigers zelf heeft er veel zin in. "Deze club heeft iets speciaals. Toen we hier speelden met Westerlo voelde je hier een erg aangename sfeer in deze club. Ik kijk er dan ook erg naar uit om het komende seizoen deze kleuren te verdedigen en voor deze leuke fans te spelen."