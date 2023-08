Marc Degryse maakt verschroeiende vergelijking tussen Zeno Debast en Noa Lang

Marc Degryse volgde zondag met argusogen de match tussen Anderlecht en Royal Antwerp FC. Er was één iets dat hem dringend van het hart moest.

Marc Degryse en Jan Mulder tekenden zondag present in het Lotto Park voor de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC. Een duel waarvan beide analisten vooraf duidelijk heel veel meer verwacht hadden.

Degryse deed dat vooral om Zeno Debast in de gaten te houden. De verdediger van paarswit slaagt er echter maar niet in om de analist te overtuigen, ook al geniet hij bijzonder veel interesse om de club deze zomer nog te verlaten.

Degryse maakt zelfs een heel opvallende vergelijking met de transfer van Noa Lang, die deze zomer vertrok bij Club Brugge richting de Eredivisie. Ook Debast kan richting Nederland vertrekken deze zomermercato.

“PSV is blijkbaar bereid om 15 miljoen euro te betalen voor hem…”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws over Debast. “Dat is 2 miljoen euro meer dan voor Noa Lang. Ofwel was Lang een koopje, ofwel is 15 miljoen voor Debast veel te veel. Ik vind dat hij niet kan verdedigen...”